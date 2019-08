E’ stato smascherato e arrestato dai Carabinieri l’uomo sospettato del colpo tentato a luglio ai danni della tabaccheria-caffetteria “Ornella e Fabrizio” in via Aurelia 101 a San Bartolomeo al Mare. Marco Tassone, 38 anni, residente nel Dianese, è in carcere con l’accusa di furto aggravato e ricettazione. E’ stato individuato grazie alle telecamere di sorveglianza ed alle celle telefoniche che hanno confermato la sua presenza in zona al momento del colpo, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

