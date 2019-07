Anche quest’anno il Lions Club Bordighera Otto Luoghi ha partecipato domenica 14 luglio, all’ormai irrinunciabile appuntamento dell’ “Ape in Fiore” di Vallebona, con una nutrita partecipazione nella condivisione dell’impegno del presidente Germano Pellegrino nel raccogliere fondi per donare un cane guida ad un non vedente.

La protagonista è stata la divertente ApeCAN con i suoi grandi occhi, in onore dei cani Labrador del centro di addestramento cani guida di Limbiate, un’eccellenza europea pensata, studiata e realizzata dai Lions italiani per offrire un cane guida preparato ad essere “due occhi per chi non vede”.

Il Lions Club Bordighera Otto Luoghi desidera ringraziare il Sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi e tutti i suoi collaboratori per la consueta professionalità e disponibilità dimostrata nell’organizzazione dell’evento che ha senza dubbio confermato il successo delle precedenti edizioni.

Il Club ringrazia inoltre il maestro Pino Formica per la preziosa collaborazione nella realizzazione dell’Ape e la nostra socia Sonia Viale sempre presente quando libera dagli impegni politici.