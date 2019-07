Serie B – Decima ritorno

Srt Progetti Ceva-Virtus Langhe 5-11

Taggese-Bcc Pianfei Pro Paschese 11-0 forfait medico

Acqua S.Bernardo San Biagio-Morando Neivese 8-11

Serramenti Bono Centro Incontri-Speb 11-10

Osella Surrauto Monticellese-Vini Capetta Don Dagnino 11-1

Riposa: Benese

La Osella Surrauto Monticellese è la quarta squadra che giocherà i play off della Serie B: la quadretta di Marco Battaglino supera 11-1 la Vini Capetta Don Dagnino di Daniele Grasso e sale a quota 12 in classifica. Vince anche la Serramenti Bono Centro Incontri di Stefano Brignone, 11-10 con la Speb di Andrea Daziano, si porta a 11, ma in caso di parità in classifica, al termine dell’ultimo turno della regular season in programma venerdì 2 agosto, i monticellesi sarebbero comunque quarti per una migliore differenza giochi negli scontri diretti.

Nelle altre partite, vittoria della Virtus Langhe di Francesco Isaia, 5-11 con la Srt Progetti Ceva di Omar Balocco, e della Morando Neivese di Fabio Gatti, 8-11 con l’Acqua S.Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino. La Taggese si aggiudica 11-0 il match con la Bcc Pianfei Pro Paschese per il forfait medico dato per l’infortunio del capitano Matteo Levratto. Turno di riposo per la Benese di Paolo Sanino.

La classifica: Taggese e Morando Neivese 16, Acqua S.Bernardo San Biagio 15, Osella Surrauto Monticellese 12, Serramenti Bono Centro Incontri 11, Vini Capetta Don Dagnino 10, Speb 9, Bcc Pianfei Pro Paschese 8, Srt Progetti Ceva e Virtus Langhe 3, Benese 2.

Taggese, Morando Neivese, Acqua S.Bernardo San Biagio e Osella Surrauto Monticellese ai play off e in semifinale di Coppa Italia, che si giocheranno martedì 6 agosto a Santo Stefano Belbo e mercoledì 7 agosto a Castagnole delle Lanze. Serramenti Bono Centro Incontri, Vini Capetta Don Dagnino, Speb e Bcc Pianfei Pro Paschese ai play out. Srt Progetti Ceva, Virtus Langhe e Benese al girone salvezza.

Undicesima e ultima di ritorno

Venerdì 2 agosto ore 21

ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Serramenti Bono Centro Incontri

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Taggese

a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Srt Progetti Ceva

a Bene Vagienna: Benese-Acqua S.Bernardo San Biagio

a Neive: Morando Neivese-Osella Surrauto Monticellese

Riposa: Virtus Langhe

Pallapugno: la Serie C2 e il campionato Femminile stanno per terminare la prima fase

Serie C2 Girone A – Ottava ritorno

Castino-Araldica Castagnole Lanze 0-11

Castellettese-Valle Bormida 11-7

Gottasecca-Ricca 11-5

Pro Spigno-Neivese 11-9

Alta Langa-Virtus Langhe 9-11

Nona e ultima di ritorno

Giovedì 1 agosto ore 21

a Rocchetta Belbo: Castino-Castellettese

a Monastero Bormida: Valle Bormida-Pro Spigno

a Ricca: Ricca-Araldica Castagnole Lanze

a Neive: Neivese-Alta Langa

a Dogliani: Virtus Langhe-Gottasecca

Serie C2 Girone B – Ottava ritorno

Centro Incontri-Peveragno 5-11

Taggese-Tavole 11-5

Caraglio-San Leonardo 11-6

Spec-San Biagio 1-11

Riposa: Don Dagnino

Nona e ultima di ritorno

Giovedì 1 agosto ore 21

a Imperia: San Leonardo-Spec

a Diano Castello: Tavole-Centro Incontri

a Peveragno: Peveragno-Caraglio

a San Biagio Mondovì: San Biagio-Don Dagnino

Riposa: Taggese

Femminile – Sesta ritorno

Canalese-Subalcuneo 9-5

Amici Castello-Gymnasium Albese B 9-3

Gymnasium Albese A-San Leonardo 9-2

Riposa: Murialdo

Settima e ultima di ritorno

Giovedì 1 agosto ore 18

a Monastero Bormida: Gymnasium Albese B-Canalese

Giovedì 1 agosto ore 19

a Murialdo: Murialdo-Amici del Castello

a Cuneo: Subalcuneo-Gymnasium Albese A

Riposa: San Leonardo

Pallapugno: i quarti di finale degli allievi e degli esordienti con i risultati di lunedì 29 luglio dei campionati giovanili

Juniores Scudetto Girone Rosso – Seconda giornata

Imperiese-Cortemilia 9-2

Merlese-Gottasecca 7-9

Allievi Scudetto – Andata quarti finale

Venerdì 2 agosto ore 18 a Canale: Canalese-Peveragno

Sabato 3 agosto ore 19.30 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Merlese

Sabato 3 agosto ore 18 a Ceva: Spec-Imperiese

Giovedì 1 agosto ore 18 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Cortemilia

Ritorno quarti finale

Giovedì 8 agosto ore 20 a Peveragno: Peveragno-Canalese

Sabato 17 agosto ore 20 a Mondovì: Merlese-Araldica Castagnole Lanze

Domenica 18 agosto ore 20 a Dolcedo: Imperiese-Spec

Venerdì 9 agosto ore 20 a Cortemilia: Cortemilia-San Biagio

Allievi Trofeo Fipap – Andata quarti finale

Giovedì 1 agosto ore 20 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Don Dagnino

Mercoledì 31 luglio ore 19 a San Pietro del Gallo: Centro Incontri-Murialdo

Sabato 3 agosto ore 21 a San Benedetto Belbo: Alta Langa A-Pro Paschese

Venerdì 2 agosto ore 18 a San Rocco di Bernezzo: Speb-Alta Langa B

Ritorno quarti finale

Giovedì 8 agosto ore 20 ad Andora: Don Dagnino-Augusto Manzo

Venerdì 9 agosto ore 18 a Murialdo: Murialdo-Centro Incontri

Venerdì 9 agosto ore 19 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Alta Langa A

Giovedì 8 agosto ore 19 a San Benedetto Belbo: Alta Langa B-Speb

Esordienti Scudetto – Andata quarti finale

Sabato 3 agosto ore 18 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze- Murialdo

Sabato 3 agosto ore 19 a San Rocco Bernezzo: Speb-Canalese

Giovedì 1 agosto ore 19 a Spigno Monferrato: Pro Spigno-Benese

Venerdì 9 agosto ore 18 a Caraglio: Caraglio-Pro Paschese

Ritorno quarti finale

Venerdì 9 agosto ore 16 a Murialdo: Murialdo-Araldica Castagnole Lanze

Venerdì 9 agosto ore 19 a Canale: Canalese-Spb

Martedì 6 agosto ore 20 a Bene Vagienna: Benese-Pro Spigno

Venerdì 2 agosto ore 18.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Caraglio

Esordienti Trofeo Fipap – Andata quarti finale

Venerdì 2 agosto ore 18 a Peveragno: Peveragno A-Subalcuneo A

Venerdì 2 agosto ore 19 a Mondovì: Merlese-Subalcuneo B

Mercoledì 31 luglio ore 18 a Scaletta Uzzone: Castellettese-Don Dagnino

Lunedì 5 agosto ore 19 a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Cortemilia N

Ritorno quarti finale

Martedì 6 agosto ore 19 a Cuneo: Subalcuneo A-Peveragno A

Venerdì 9 agosto ore 19 a Cuneo: Subalcuneo B-Merlese

Venerdì 9 agosto ore 18 ad Andora: Don Dagnino-Castellettese

Sabato 17 agosto ore 19 a Cortemilia: Cortemilia B-Monastero Dronero