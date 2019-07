Verso le 22 di ieri sera in via della Repubblica ad Imperia gli agento della Squadra Volante si sono avvicinati a tre stranieri.

Alla loro vista uno dei tre, nel tentativo di eludere il controllo, si è allontanato repentinamente, non rispondendo alle chiamate sia degli agenti che dei due uomini con cui si accompagnava che lo incitavano a tornare indietro.

Uno dei due poliziotti è riuscito a raggiungerlo e non appena si è trovato a pochi passi da lui, è stato aggredito dallo straniero.

Il nigeriano, classe 1997, ha iniziato a spingere l’agente, vanificando i numerosi tentativi del poliziotto di farlo desistere.

Con difficoltà gli operatori sono riusciti a a contenerlo e accompagnarlo negli uffici della Questura dove è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

