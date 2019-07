Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Un delfino morto è stato recuperato sulla spiaggia di Bordighera, tra Rattaconigli e località Pennoni. Si tratterebbe di una giovanissima stenella. Potrebbe essere lo stesso esemplare, di sole tre settimane, salvato alcuni giorni fa mentre stava per spiaggiare, sempre a Bordighera. Il delfino è stato recuperato e consegnato ai tecnici dell’Istituto Zooprofilattico di Imperia.

