Per il 17 agosto la scelta è tra: Pirati dei Carabi – Oltre i confini del mare, Sapore di te, Un’estate al mare

Per il 15 agosto la scelta è tra: La Sirenetta, Alla ricerca di Nemo e Oceania.

La Città di Imperia organizza per il 15 e 17 agosto una doppia serata “Beach movie” presso la spiaggia libera attrezzata “Ex Sorriso d’Italia” di Borgo Marina. La prima serata è dedicata ai bambini, la seconda ai più grandi. A decidere quali film proiettare saranno i cittadini, che possono scegliere tra tre diverse proposte per ognuna delle due serata.

