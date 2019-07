La protezione civile di Vallecrosia ha una nuova squadra abilitata ad intervenire per l’eliminazione delle vespe velutine.

Nei giorni scorsi ha effettuato il primo intervento a Casa Rachele, dove ha rimosso un alveare, per tutelare gli ospiti della struttura. Le vespe velutine, infatti, possono rappresentare un pericolo per la popolazione, in caso di necessità i cittadini possono contattare i seguenti numeri e richiedere un intervento: Gianfranco: 3356297326, Denis: 346 2769372



