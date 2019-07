Domani a Roma il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, incontrerà i vertici della Rai per parlare della 70a edizione del Festival di Sanremo, in programma nel febbraio 2020. Per ora non sono stati ancora decisi presentatore, direttore artistico, scenografo e formula della gara. Il concorso di “Area Sanremo” al momento è bloccato anche perché non è stata decisa la formula del Festival 2020. Senza regole non possono partire le iscrizioni ad “Area Sanremo” e di conseguenza le prenotazioni negli alberghi, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”

