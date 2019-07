Si terrà giovedì 18 luglio, dalle ore 17 alle 19:30 presso la sede della Confartigianato a Sanremo, un collegamento in diretta streaming con l’incontro nazionale dedicato alle “Linee Guida per la definizione di standard minimi per la riparazione a regola d’arte e raccomandazioni per un servizio di qualità”, in attuazione della Legge n. 124/2017, art. 1, comma 10.

L’evento inizierà con l’intervento di apertura del Presidente Confartigianato Carrozzieri, Giuseppe Pace e proseguirà con la relazione della Dr. ssa Elena Gambuli, (esperto e consulente in diritto assicurativo). Durante il collegamento è previsto una spazio dedicato al confronto con i partecipanti durante il quale sarà possibile inoltrare quesiti. Se aveste già domande da sottoporre, potete anticiparle alla casella mail uff.stampa@confartigianatoimperia.it .

La partecipazione è libera ed aperta a tutti. L’iniziativa fa capo al programma di incontri tematici in collegamento streaming dedicati alle imprese associate “Impresa Diretta”. Per maggiori informazioni o conferma della propria presenza è possibile contattare la Confartigianato inviando una mail all’indirizzo uff.stampa@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524517.