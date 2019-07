La Protezione civile Regionale ha emesso ALLERTA di livello Arancione a partire dalle ore 02,00 sino alle ore 15,00 di domani Lunedì 15 Luglio. Per tale ragione,

Per tale ragione, il Sindaco Mario Conio ha emesso Ordinanza sindacale n. 73 avente ad oggetto:

– la sospensione dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale (ove siano previste attività didattiche quali “scuola estiva”, “recuperi” ecc.), del nido comunale, dei servizi innovativi per la prima infanzia;

– la chiusura dell’area “Darsena”, dei mercati all’aperto (comprensivo del mercato del Lunedì di Arma di Taggia), dei centri ricreativi per anziani, degli impianti sportivi, dell’area cimiteriale comunale, dei locali comunali ad uso pubblico (ad eccezione della sede comunale) e il divieto di accesso ai seguenti giardini pubblici siti nella città:



Via Ottimo Anfossi, Lungo Argentina, Villa Boselli, Via Blengino, Via Magellano, Viale delle Palme dalle ore 01.59 alle ore 14.59 del giorno 15/7/2019, fatta salva l’adozione di ulteriori misure connesse alle necessità.