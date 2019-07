Dopo il concerto di domenica 7 luglio all’Oratorio di San Pietro ad Imperia tenuto in collaborazione con il coro dei Cantores Bormani per la celebrazione del quarantesimo anno della loro attività, l’OpenOrchestra torna ad esibirsi sabato 13 luglio, ore 21:15, presso la chiesa di San Tommaso Apostolo di Dolcedo.

Saranno eseguiti brani di Bach, Mozart, Haydn, Massenet, Brahms, Mussorgsky, Mascagni, Joplin, Mancini, Piazzolla, Morricone sotto la direzione di Marco Reghezza.

Ingresso libero, ma chi vorrà potrà partecipare con un piccolo contributo alla raccolta fondi per i Volontari dell’Operazione “Mato Grosso” in America Latina.

Reghezza, invitato recentemente al Festival del Compositore di Genova, ha terminato pochi giorni fa un brano, “Fantasia”, commissionatogli dal “Quartetto Chitarristico di Padova”, che verrà eseguito nel 2020 nel concerto per le celebrazioni ufficiali dell’800esimo della fondazione di Cittadella (Padova).

