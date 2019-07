Ogni giorno è quello giusto per celebrare l’amore. Quale giorno migliore del 14 luglio per celebrare l’amore durante la stagione estiva? Domenica 14 luglio (a partire dalle ore 20:00, guest star Davide Laura) il Ristorante Buca Cena Sanremo festeggia San Valentino d’Estate, con l’atmosfera romantica che solo l’abbinamento tra una cucina magica, un musicista straordinario e il cielo stellato estivo possono offrire.

Gli chef Davide Bisato e Andrea Scarella hanno in serbo per te un menù dedicato, ricco di piatti speciali pensati e realizzati per l’occasione, per farti vivere un’esperienza unica che coinvolge tutti i sensi, palato compreso.

Davide Laura e il suo violino non hanno bisogno di presentazioni: il musicista sanremese, al rientro dal tour europeo, sarà uno dei protagonisti. Il “figlio della musica” (il padre Massimo è chitarrista alla Scala di Milano e la madre, Carla Moreni si occupa di critica musicale), ama suonare tra la gente, è un nomade e lo strumento lo segue ovunque. Predilige la musica gitana e jazz manouche.

La terrazza della club house del Campo Golf, il cielo stellato e la fresca aria dell’uliveto e delle campagne circostanti faranno il resto: tutto pronto per una serata magica, all’insegna dell’amore e del romanticismo.

Sorprendi il tuo o la tua partner. Non perdere l’occasione di vivere la magia di San Valentino sotto il cielo stellato di luglio.

Aperitivo

Ostrica in tempura e sala agrodolce.

Antipasto

Tartara di gambero di Sanremo, nocciola e infusione allo zenzero.

Primo

Risotto, Franciacorta, capasanta e polvere di patata viola.

Secondo

Tataki di tonno, salsa alla soia e frutti di bosco.

Dessert

Acqua minerale

Moka

Vino: Franciacorta Marchese Antinori Blanc de Blancs

Prezzo per persona 60,00 €

Chi vorrà raggiungere il Ristorante Buca Cena Sanremo dopo cena e approfittare della calda e romantica atmosfera della serata, potrà accomodarsi in terrazza per un after dinner a partire dalle ore 21:30, con cocktail speciali sotto le stelle dedicati a tutti gli innamorati (15,00 €)

San Valentino d’Estate

Ristorante Buca Cena Sanremo

Domenica 14 luglio

A partire dalle ore 20:00

Prenotazioni: +39 0184 55 74 42

Posto in situazione privilegiata nella primissima collina di Sanremo, con un’ampia terrazza con vista sul golfo, completamente immerso in un vasto parco alberato a pochi minuti dal centro città, il Ristorante Buca Cena (Circolo Golf degli Ulivi) è il luogo ideale per una serata tra amici, per una cena mondana, per un incontro di famiglia o d’affari. Aperto a pranzo dal mercoledì al lunedì, a cena dal giovedì alla domenica.

Buca Cena

Buca Cena è un’oasi protetta all’interno del circolo da Golf degli Ulivi di Sanremo. È raggiungibile in cinque minuti ma è senza i rumori del centro, è circondata da prati verdi dove gli alberi prendono il posto dei soliti palazzi, è lontana dallo smog e da qualunque altro elemento possa disturbare un pasto perfetto. Buca Cena propone ai suoi ospiti una carta delle pietanze che contiene i grandi classici della gastronomia italiana e francese, nonché tutti i sapori tipici della cucina ligure così come da tradizione o rivisitati in chiave moderna al fine di stuzzicare occhi e palato. La filosofia di Buca Cena descrive la ristorazione come una sorta di food therapy alla ligure, cioè dal prezzo contenuto, per la quale l’atto stesso del mangiare diventa un formidabile antistress. La condizione affinché questa “terapia” abbia effetto, cioè affinché attraverso il palato si rilassino anche il corpo e lo spirito, è una sola: gustare dell’ottimo cibo lontani da ogni fonte di disturbo. In dialetto sanremasco “Buca Cena” significa “Bocca piena”, nel gergo golfistico vuol dire aver fatto un ottimo punteggio.

Informazioni per il pubblico:

Ristorante Buca Cena

Via Campo Golf 59

18038 Sanremo IM

Tel. +39 0184 55 74 42

info@bucacena.it

FB @bucacena