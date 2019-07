In strada Tre Ponti a Sanremo il parcheggio a pagamento è stato ridotto di 2 ore (dalle 8 alle 18) per andar incontro alle richieste degli operatori. Il regime tariffario è di 50 centesimi all’ora a luglio ed agosto. “Nel 2018 il park durava fino alle 20. Abbiamo ridotto le ore per andare incontro alle richieste di parcheggio gratis per la fascia oraria degli aperitivi. Arriveranno due parcometri di nuova generazione, che consentono di pagare con le app, con cellulare e carta di credito” spiega l’assessore alla viabilità, Massimo Donzella, a Daniela Borghi su “La Stampa”.

