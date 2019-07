Domenica 7 luglio alle ore 11, la VicePresidente Assessore alla Sanità della Regione Liguria, Sonia Viale, parteciperà alla manifestazione della Confesercenti di Ventimiglia “Domenica insieme estate”, presso il circuito pedonale di Via Cavour. Alle 15,30, la VicePresidente Assessore alla Sanità della Regione Liguria, Sonia Viale, sarà presente al Centro G.Falcone in loc. Bigauda a Camporosso per il Summer Wellness Day, organizzato dal Comune di Camporosso nell’ambito del progetto Community Arco del Benessere.

