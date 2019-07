Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Si terrà da mercoledì 28 a sabato 31 agosto, la sessantunesima edizione del Torneo Internazionale Carlin’s Boys, riservato alla categoria Allievi. Le partite verranno tutte svolte allo Stadio Comunale di Sanremo dove le squadre si daranno battaglia per succedere ai toscani dell’Empoli (nella foto, l’esultanza per il goal decisivo contro la Sampdoria) nell’albo d’oro della prestigiosa compagine giovanile. Nelle prossime settimane verranno comunicate le società partecipanti ed il programma. La presentazione ufficiale, alla presenza degli Allievi 2003 della Sanremese che saranno impegnati nel Torneo, avverrà giovedì 22 agosto al Casinò di Sanremo. …e a proposito di 2003, la società biancazzurra manda un abbraccio virtuale a Jacopo Delogu… Forza Jacopo, siamo tutti con te!

