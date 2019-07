Trasporto eccezionale gpl, 15 ton. Area porta Provenza, problemi tecnici. Occorrerebbe trasportare su altra cisterna ma pericoloso. Si aspetta squadra speciale vigili del fuoco da Milano nel pomeriggio. Sarà poi bloccato il traffico ferroviario e si procederà. Scullino n comunica che la prefettura e ogni ente preposto è in allerta per garantire un intervento sicuro.

Peraltro l’intervento su trasporto gpl francese, crea pericolo in Italia, bloccherà la circolazione dei treni dalle 20 alle 7 di domani, creando l’impossibilità ai nostri frontalieri di andare a lavorare. Scullino ha chiesto bus speciali ma dialogare con la Francia non è facile, dovrebbe intervenire il console francese in Italia immediatamente. Le ferrovie italiane non possono naturalmente mettere bus per andare in Francia ma penseranno al trasbordo tra Ventimiglia e Stazione di Bordighera. Scullino trova assurda la situazione occorre per il futuro evitare che accada ancora, non vuole che questi trasporti pericolosi arrivino an centro città