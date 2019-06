Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Arpal, dalle prime ore di domani, venerdì 27 gennaio, sarà impegnata con il proprio personale nelle verifiche ambientali connesse alla demolizione di Ponte Morandi. I campionamenti sull’eventuale presenza di fibre di amianto potenzialmente aerodisperse dopo la demolizione saranno effettuati a supporto di Asl 3. Allo stesso modo, il monitoraggio della qualità dell’aria è finalizzato ad accertare il ritorno alle condizioni pre-esplosione. La rete di monitoraggio Arpal servirà per confrontare i dati con quelli della rete di rilevamento installata dall’Associazione temporanea di imprese. Tutte le informazioni saranno a disposizione della Prefettura e della Struttura Commissariale, che si occuperà di fornire gli aggiornamenti sull’evoluzione della situazione. Per approfondimenti sul monitoraggio Arpal: https://www.arpal.gov.it/articoli/58-temi-news/4247-demolizione-ponte-morandi,-l-impegno-di-arpal.html

