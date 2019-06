Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

L’On Leda Volpi che sarà il riferimento sul territorio ci spiega la fase e il futuro della riorganizzazione del Movimento Cinque Stelle si è iniziato con una fase di ascolto delle proposte seguirà una serie di incontri tenuti a luglio dallo stesso Luigi di Maio in Liguria con i portavoce Locali per raccogliere le proposte e poi si passerà alla loro approvazione e attuazione.