Finale di stagione per i 2006 del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, in terra francese al torneo di Roquebrune.

I ragazzi guidati dai mister Soncin e Aurisano hanno giocato in notturna contro il Cavigal, vincitore del torneo, perdendo 4 a 0. «Hanno giocato una buona partita, durante la quale il portiere Gabriele Vieni si è messo in evidenza con ottimi interventi, sostituito da Reforzo nel secondo tempo, il quale a sua volta ha sciorinato anche lui delle belle parate. Tutta la squadra ha giocato un’ottima partita gagliarda e di carattere.

Nel secondo giorno con il Monaco hanno ceduto il passo ai quotati monegaschi di misura prendendo un palo su un fendente di Cariello, mentre l’ultimo giorno hanno pareggiato contro i padroni di casa del Rouquebroune 1 a 1 con un pallonetto di Crupi. Da segnalare il premio del miglior portiere a Gabriele Vieni» – fa sapere la società biancorossa.

Si chiude così una lunga e ottima stagione dove tutto il gruppo è andato in crescendo, disputando ben quattro finali e vincendo un torneo in Francia.