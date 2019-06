Attilio Satta, Comandante della Polizia Municipale di Bordighera, è a processo con l’accusa di lesioni colpose aggravate nei confronti dell’ex moglie. In tribunale ad Imperia la donna ha ripercorso le liti legate alla figlia ed ha raccontato di essere stata colpita con un monopattino durante una discussione nel giugno 2012. Satta, a sua volta, ha denunciato l’ex moglie per ottenere l’affidameno congiunto della figlia, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

