Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Dal 2013 tiene a Torino e in altre città italiane incontri di divulgazione musicale, con attenzione al Seicento e al Settecento.

Ettore De Franco (Sanremo, 1965) ha studiato pianoforte e flauto. Si è laureato in Scienze della Musica e dello Spettacolo (con Cesare Fertonani) all’Università degli Studi di Milano.

Sabato 22 giugno alle 17 nella Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera in via Romana 52 si terrà una conversazione musicale a cura di Ettore De Franco sul tema “La musica ai tempi di Monet”. La presentazione sarà curata dal Delegato alla Cultura, Marco Farotto. L’ingresso sarà libero.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Ettore De Franco (Sanremo, 1965) ha studiato pianoforte e flauto. Si è laureato in Scienze della Musica e dello Spettacolo (con Cesare Fertonani) all’Università degli Studi di Milano