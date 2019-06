Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Quote di partecipazione: apericena a buffet € 5,00 a bevanda – pernottamento mezza pensione € 60,00 – escursione € 10,00

Sabato 15 e domenica 16 giugno il Rifugio Allavena di Colle Melosa (Pigna) organizza un weekend “Trekking and Live Music” : sabato sera, apericena musicale con possibilità di pernottamento in rifugio, domenica escursione guidata sul Sentiero degli Alpini.

