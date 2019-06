La Finanza di Genova e l’Agenzia delle dogane hanno sequestrato nel porto di Genova 10 tonnellate di prodotti contraffatti, di cui 4 di farmaci per bambini. In un container proveniente dalla Tunisia e destinato in Sudan la Finanza ha scoperto oltre 4 tonnellate di farmaci per bambini: prodotti farmaceutici contraffatti, realizzati senza alcuna prescrizione sanitaria e potenzialmente pericolosi. I farmaci taroccati che avrebbero potuto esser venduti su siti di e-commerce tramite server esteri.

