Con riferimento all’ordinanza numero 14 del 10 maggio con cui è stata richiesta con urgenza la messa in sicurezza e il ripristino di adeguate norme igieniche degli immobili in via Trento e in via Vittorio Emanuele II, si comunica l’avvio dei relativi interventi.

In particolare, è iniziata la pulizia del cantiere con decespugliamento delle aree, ponente e levante, di via Trento; si procede inoltre sia con l’asportazione di tutto il materiale di rifiuto presente sia con le altre lavorazioni.

In merito all’installazione del ponteggio di sicurezza in progetto, si stanno compiendo con urgenza gli atti propedeutici. E’ stato eseguito il sopralluogo dell’Enel per lo spostamento della linea elettrica esistente sulla facciata esterna da demolire e, dal momento che è stata recentemente riattivata l’alimentazione della linea filobus da parte di Riviera Trasporti, si sta agendo per garantire la sicurezza dell’installazione del ponteggio stesso.

