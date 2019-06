Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

S “Desidero esprimere oggi la più sincera gratitudine all’Arma dei Carabinieri, che festeggia oggi 205 anni di servizio alla comunità nazionale: grazie a tutti i carabinieri, e alle loro famiglie, per il presidio costante a difesa della legalità e della sicurezza”. Così oggi la vicepresidente e assessore alla sicurezza della Regione Liguria Sonia Viale in occasione del 205° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

