Dopo l’esecuzione dell’Inno di Mameli a inizio concerto in occasione della Festa della Repubblica, il Direttore Cesare Depaulis ha liberato l’arte e la professionalità degli oltre 70 professionisti coinvolti, tra orchestra, coro, ballerini e ovviamente cantanti, suscitando emozione tra il pubblico che non ha mancato di sottolineare con lunghissimi applausi i vari passaggi del capolavoro verdiano.

Pieno fino all’inverosimile, il Teatro del Casinò ha salutato calorosamente ieri sera la prima produzione completa dell’Associazione Sanremo Lirica. Lunghissimi applausi per lo spettacolo, all’altezza delle più lusinghiere aspettative