Il Comune di Sanremo, con riferimento alle elezioni appena svolte, rende noto che i componenti dei seggi elettorali che non hanno richiesto l’accredito mediante bonifico, potranno ritirare i compensi in contanti presso la “Banca Carige” in corso Mombello 27, entro il 12 luglio, prorogando il termine inizialmente fissato del 14 giugno.

