Nelle elezioni europee in Liguria il Pd cresce più che a livello nazionale ottenendo il 24,9% rispetto al 22,70 registrato all’Italia. Dato migliore anche per la Sinistra (2.17% contro l’1,74% a livello italiano. Gli altri partiti maggiori sono sotto al dato nazionale: Lega 33,8% (34,34%), M5S con il 16,4% (17,07%), Forza Italia 7,79% (8,79%), Fratelli d’Italia 5,67% (6,74%).