Nell’ambito della Rassegna Il Maggio dei Libri, l’Amministrazione Comunale di Imperia, tramite l’Assessorato alla Cultura, organizza una giornata di studio in ricordo e in onore del Professor Giorgio Bertone, figura poliedrica del panorama culturale italiano.

L’evento è in programma lunedì 27 maggio, alle ore 15, presso la Sala Convegni della Biblioteca Civica di Imperia.

A ricordare Giorgio Bertone, scomparso il 1 gennaio del 2016, saranno Alberto Beniscelli, Pino Boero, Alessandro Cassinis, Vittorio Coletti, Franco Contorbia, Bruno Montissori, Veronica Pesce, alla presenza della Signora Anna Fresia Bertone.

“È una iniziativa particolarmente cara all’Amministrazione comunale, a partire dal nostro Sindaco. Abbiamo voluto questa giornata sia per i legami radicati nel tempo tra la Città di Imperia e il professor Bertone, sia per il fatto che la sua raccolta di libri, collocata nel suo studio, oggi trova posto presso i locali della Biblioteca Civica. Siamo certi che sarà un appuntamento interessante e invitiamo la cittadinanza a prenderne parte”, dichiara l’assessore alla Cultura Marcella Roggero.

