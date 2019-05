Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Domenica 26 maggio alle 11:30 andrà in scena lo spettacolo di teatro itinerante “Le porte raccontano” di Marta Laveneziana, con Alessandra Barboni, Salvatore Stella e Matteo Cassini. Guida vagabonda del percorso sarà Simone Caridi, con l’emozionante accompagnamento del violino di Sergio Caputo . Da un libero adattamento di storie della Valle Argentina tratte da il libro “La Castagna de Sunta” di Sandro Oddo.

Questo weekend torna a Triora l’evento “Arte e pittura per le vie del borgo” : la 5^ edizione della manifestazione si estenderà per due giornate fra gli antichi carruggi, con artisti che si cimenteranno nel tema “Creature del bosco” su porte e pannelli.

