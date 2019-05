Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Nella parte femminile arriva un bel pari delle giovanissime Under 13 trascinate dai poker di Rosta e Iazzetta. A Rapallo le Rari-Girls comandano la partita e, nel quarto tempo, si trovano avanti anche di due reti ma nel finale subiscono la rimonta con rete del 10-10 definitivo a 50″ dalla sirena. Trasferta amara invece per le più grandi Under19 che, sempre contro il sodalizio rapallese, perdono 14-6. Troppo forti le padroni di casa, tra le pretendenti allo scudetto.

Motori ancora accesi nelle categorie giovanili della Rari Nantes Imperia. Ecco i risultati delle squadre, in questa settimana.

