Oggi alle 15 ad Imperia, nell’oratorio di Sant’Antonio abate, saranno celebrati i funerali di Andrea Martini, mancato a soli 33 anni per un malore improvviso mentre era nella sua casa in frazione a Poggi. Andrea, che lascia la mamma Antonietta, il papà Osvaldo ed il fratello Christian, lavorava nell’azienda di lavorazione del ferro di famiglia, ed era appassionato di calcio e ciclismo, come ricorda Enrico Ferrari su “La Stampa”.

