“Le eccellenze di un territorio motore del turismo lento” è il titolo del Convegno Nazionale promosso da Aromatica che si svolgerà domani sul palco centrale di Piazza Martiri della Libertà, a partire dalle ore 10:00. Qualificatissimo il parterre dei relatori: Diana Candusso, responsabile dell’area enogastronomia PromoTurismo FVG (agenzia regionale Friuli Venezia Giulia), Maria Vittoria Tiragallo, marketing manager del tour operator Gadis, Gianni Arimondo, dell’Associazione Palatifini, coordinatore nazionale del Campionato Mondiale di pesto al mortaio, Umberto Curti, food tourism designer, esperto della Liguria e delle sue eccellenze, Marco Soldati, Chef, con esperienze presso la scuola di Gualtiero Marchesi, Gilberto Volpara, giornalista specializzato in enogastronomia, territorio e tradizioni. L’argomento sarà introdotto da Gianni Berrino, assessore al Turismo della Regione Liguria. Modera Paolo Massobrio, giornalista esperto di enogastronomia, promotore di eventi legati al food e alle eccellenze agroalimentari. Il Sindaco di Diano Marina Giacomo Chiappori e il vice Presidente della Camera di commercio Enrico Lupi porteranno il saluto del Golfo dianese e del ponente ligure.

La manifestazione prosegue fino a domenica, nell’elegante centro pedonale di Diano Marina. Esperti nazionali a confronto per le linee strategiche del domani