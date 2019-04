Un 50enne croato che aveva preso una camera in un hotel del centro è stato arrestato il giorno di Pasqua dalla polizia perché deve scontare una condanna a 2 anni e 2 mesi per ricettazione e false generalità. A tradirlo è stato l’uso di uno degli 8 alias con le forze dell’ordine italiane. I “precedenti” che lo riguardano erano avvenuti a Venezia e Saint Vincent, due città che, come Sanremo, hanno un Casinò, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

