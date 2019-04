Lasagne al pesto e fagiolini, Brandacujun, Insalata ligure, Minestrone genovese, Tortino di patate, zucca e zucchine, Torta della nonna con crema pasticcera e pinoli: sono i piatti che verranno serviti nel giorno di Pasquetta a tutti i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere di Imperia, Sanremo e Bordighera.

Dopo il successo del 2018, l’iniziativa del “Menù Tipico Ligure” voluta e promossa dalla Vicepresidente e Assessore alla Sanità della Liguria Sonia Viale, torna anche quest’anno, in tutte le aziende e strutture ospedaliere della Regione, per testimoniare la vicinanza delle istituzioni a tutti coloro che per motivi di salute sono costretti a trascorrere le prossime festività in ospedale.

I menù offerti a pranzo e a cena sono stati elaborati dalla Struttura di Nutrizione Ospedaliera e Territoriale diretta dalla D.ssa Stefania Demontis, in collaborazione con le dietiste di CIR food e CAMST, aziende incaricate per la preparazione dei pasti ospedalieri. Nella preparazione dei piatti sono stati presi in considerazione vari elementi quali: i prodotti tipici della cultura ligure, la disponibilità di materie prime di qualità ed i prodotti locali, tenendo conto delle particolari e diverse esigenze nutrizionali dei degenti.

Il menù speciale rappresenta una ulteriore occasione per promuovere il “mangiar sano” attraverso un’alimentazione salutare e equilibrata ed offre l’opportunità per “aprire” le strutture ospedaliere al contesto sociale ed al territorio, al fine di promuovere un cambiamento culturale importante, capace di considerare l’ospedale non solo un luogo di cura, ma anche un possibile punto di incontro e di scambio tra cittadino e territorio.

