Era accusata di avere pubblicato un post su Facebook nel quale dava del “corrotto” al dirigente dell’ufficio Commercio del Comune di Bordighera Marco Carìa. Finita sotto processo per diffamazione, è stata assolta. Graziella Catellani, 62enne commerciante, aveva criticato Carìa sul gruppo di Fb “Bordighera Borgo Marina”. L’avvocato Marco Bosio ha dimostrato l’impossibilità di dimostrare che fosse stata lei a scriverlo. Il dispositivo usato per scrivere quel commento non è stato rintracciato tramite l’indirizzo IP, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

