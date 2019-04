Esprimiamo apprezzamento per il confronto avuto con il Presidente dell’Ente di Governo d’Ambito, il 3 aprile scorso, a seguito delle recenti pubblicazioni e per il riconoscimento ricevuto, quale coordinamento promotore del referendum popolare del giugno 2011, in questa fase così delicata.

Dalla discussione e dall’approfondimento dei documenti è potuta emergere la sostanza delle comunicazioni della Provincia, non coincidenti con l’estrapolazione di alcuni contenuti pubblicati.

Ribadiamo che la modifica della forma di gestione, con affidamento ad una società mista e l’ingresso del socio privato, non sarà mai per il Cimap una soluzione accettabile poiché non sarebbe assolutamente in linea con l’esito referendario e non produrrebbe servizi pubblici essenziali fuori dalle logiche del profitto.

Sollecitiamo ancora una volta il trasferimento delle gestioni decadute di AMAT, AIGA, 2i Rete Gas, nonché il conferimento di AMAIE e SE.COM per l’avvio della gestione di Rivieracqua e rileviamo che il mancato pagamento dei contributi di alcuni comuni, non più procrastinabile, garantirebbe l’equilibrio economico finanziario della gestione e scongiurerebbe l’insolvenza della società.

Invitiamo infine, tutti i soggetti coinvolti nei processi di acquisizione degli affidamenti a cogliere, con una visione a lungo raggio, l’importanza di una scelta che veda tutte le Amministrazioni ugualmente motivate nella tutela del bene comune acqua e di una valutazione imprenditoriale che consenta ad ogni socio un adeguato peso nella governance di Rivieracqua.

Per far ciò occorre lasciare alle spalle atteggiamenti campanilistici o miopi strategie di breve periodo che ostacolano colpevolmente il processo di ripublicizzazione del servizio idrico. Attendiamo la convocazione del Consiglio Provinciale e della Conferenza dei Sindaci, quali organi di indirizzo politico, per conoscere le reali volontà di ogni soggetto comunale socio di Rivieracqua. Indietro non si torna, la gestione dell’acqua e dei beni comuni deve essere pubblica.

CIMAP – Coordinamento imperiese per l’Acqua Pubblica

