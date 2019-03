L’Azione cattolica diocesana è lieta di annunciare che giovedì prossimo nell’ambito di Percorso, Scuola cristiana di formazione alla vita civile e politica, interverrà il professore Matteo Truffelli, presidente nazionale di Ac che parlerà sul tema: “Associazionismo cattolico e il territorio: sfide e opportunità”

E’ la prima volta che il presidente Truffelli viene nel territorio diocesano dalla sua elezione avvenuta nel 2014: docente universitario è al suo secondo mandato consecutivo come presidente e terminerà il proprio incarico il prossimo anno.

E’ sicuramente una opportunità conoscerlo di persona, non solo per gli aderenti all’associazione, ma anche per tutta la cittadinanza vista la attualità dell’argomento che verrà trattato.

L’appuntamento è quindi giovedì 4 aprile alle ore 20,45 presso Villa Giovanna D’Arco, via Pisacane a Sanremo.

Valeria Ammirati

