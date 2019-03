Viaggiavano con 164 pasticche di ecstasy nell’auto ed erano quasi arrivati a Imperia, la loro destinazione finale, ma G. R., e S.D., 35 e 39 anni, entrambi residenti ad Imperia, sono stati fermati al casello dell’Autofiori dalla Finanza. Dentro alcuni sacchetti sono state trovate 164 pastiglie che hanno un valore di mercato che supera i 3 mila euro. I due, ora in carcere a Imperia, saranno processati oggi per direttissima, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

