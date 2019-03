Lunedì 1° aprile, ore 9.30, Palafiori – via Marsaglia (ex Vigili del Fuoco): inaugurazione dell’Emporio Solidale, la nuova struttura in cui verrà effettuata la distribuzione dei generi alimentari per le persone disagiate del Comune di Sanremo.

Saranno presenti il Sindaco Alberto Biancheri e l’Assessore alle politiche sociali e servizi alle persone Costanza Pireri.

Correlati