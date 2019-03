La Federazione Calcistica di Seborga e la Federazione Calcistica Tera Brigasca – Riviera dei Fiori ricordano con immenso affetto l’arbitro per eccellenza del Ponente Ligure Raffaele Astorino.La nostra storia è legata fin dall’inizio a Raffaele che fu guardalinee nell’indimenticabile esordio della nazionale del Principato contro Sealand ad Ospedaletti nell’agosto 2014 ed ha poi arbitrato innumerevoli volte i nostri club Pro Seborga e Bajardo-Realdo. Ci mancheranno tantissimo la sua simpatia, la sua eleganza nel dare del ‘lei’ a tutti i giocatori e la passione per il calcio che lo ha portato ad arbitrare più di 6.000 partite in carriera fino ai primi mesi di quest’anno. Da parte nostra le più sentite condoglianze alla famiglia. Ciao Asto!

