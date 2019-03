C’erano tre sanremesi sul furgone che ad Imperia aveva cercato di sfuggire ad un controllo di polizia, bloccato dagli spari degli agenti che hanno forato un pneumatico fermandone la corsa tra via Littardi e il casello dell’A10. Sono stati arrestati per riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale Raffaele Vitale, Riccardo Bacci e Floriano d’Orazio, tra i 40 e i 50 anni. Vitale e d’Orazio hanno precedenti in materia di stupefacenti mBacci per rapina. Si sospetta che il terzetto possa essere stato autore di furti in appartamento in provincia di Imperia, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

