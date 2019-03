Ad Imperia si è presentato davanti all’ingresso del palazzo in viale Matteotti che accoglie la Prefettura e la sede della Provincia. Con la punta di un trapano ha danneggiato la porta a vetri che dà accesso all’atrio dell’edificio. Poi è andato ad autodenunciarsi in Procura, consegnando la punta del trapano usata per commetter l’atto di “sfregio”. Per un imperiese di 43 anni è così scattata la denuncia per danneggiamenti, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.

