Si torna in campo dopo la sosta natalizia e l’Imperia torna ad affrontare l’unica squadra che è stata in grado di batterla sul manto verde dello stadio “Nino Ciccione, il Valdivara 5 Terre. Oltre al nuovo tesserato nerazzurro, Diego Mella, torna a disposizione di mister Pietro Buttu, Paolo Risso con l’inserimento della formazione Juniores del forte attaccante Manuel Nastasi e nel reparto di centrocampo Hamza Fatnassi. Squalificato Nicholas Costantini, non potrà prendere parte alla gara.

Ecco i convocati:

Trucco, Meda, Fazio, Ambrosini, Di Lauro, Laera, Risso, Faedo, Cavallone, Giglio, Martelli, Moscatelli, Roda, Castagna, Tahiri, Pelliccione, Correale, Nastasi, Fatnassi, Mella.