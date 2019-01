I Vigili del Fuoco del Comando di Savona, in particolare la squadra 51 del distaccamento di Albenga è intervenuta a Casanova Lerrone per salvare un cavallo che era caduto da un dirupo precipitando da un altezza di circa dieci metri.

Allertati dal proprietario i Vigili del Fuoco sono giunti in brevissimo tempo sul posto garantendo al soccorso un esito positivo. L’animale infatti dopo circa 2 ore è stato accuratamente imbragato e messo in salvo.

Un intervento molto delicato essendo il cavallo caduto, per cause in via di accertamento, all’interno di un folto roveto che ha reso ancora più difficoltoso il recupero da parte della squadra. L’animale è stato messo in salvo per la felicità del suo padrone presente anch’egli sul posto.

Sul posto in supporto anche la 51R con autoscala, ambulanza, automedica e personale veterinario.