Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fa tappa a Sanremo la rassegna itinerante “Riviera dei Libri: Cervo, Imperia Sanremo” dedicata alla letteratura contemporanea e ai suoi grandi protagonisti. Domenica 13 gennaio, nel centralissimo Palafiori di corso Garibaldi, appuntamento con Matteo Nucci, già finalista del Premio Strega, che presenterà “L’abisso di Eros”, un affascinante viaggio negli intrighi amorosi della mitologia greca (ore 17). L’autore, sollecitato dagli alunni del Liceo classico G.D. Cassini, ci farà rivivere quell’inebriante atmosfera e non mancheranno riflessioni che ci ricondurranno ai tempi nostri. La rassegna, voluta dall’Assessore alla Cultura del Comune di Sanremo, dott. Eugenio Nocita, vede la collaborazione con gli omologhi assessorati dei Comuni di Cervo ed Imperia, città nelle quali si tengono altri incontri, ed è coordinata dalla professoressa Francesca Rotta Gentile.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

L’autore, sollecitato dagli alunni del Liceo classico G.D. Cassini, ci farà rivivere quell’inebriante atmosfera e non mancheranno riflessioni che ci ricondurranno ai tempi nostri