SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

CALANDRINO MATTEO (DIANESE E GOLFO 1923) A gioco non in svolgimento, tirava una gomitata ad un avversario, senza conseguenze lesive.

A CARICO DI CALCIATORI SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

AMMENDA di Euro 75,00 alla società TAGGIA. Per il comportamento dei propri sostenitori che, durante la gara, urlavano espressioni ingiuriose all’indirizzo del ddg.

