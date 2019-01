In occasione della celebrazione della nascita del Beato Tommaso Reggio le suore di Santa Marta hanno conferito la tradizionale borsa di studio a quattro alunni meritevoli che frequentano l’ ultimo anno della scuola Primaria dell’Istituto Santa Marta di Ventimiglia.

La scelta si basa sulla capacità degli alunni di aiutare gli altri, di impegnarsi nello studio e di essere protagonisti attivi nella creazione di un clima sereno, gioioso e collaborativo. Viene premiato quindi, il percorso di crescita sintetizzato nel motto del Beato Tommaso Reggio “fai fiorire il bene”. Al termine della cerimonia di premiazione è stata offerta una golosa merenda a tutti i presenti. Le insegnanti e le suore colgono l’occasione per invitare i genitori dei bambini che si iscriveranno alla classe prima della scuola Primaria dell’ anno scolastico 2019/20, a partecipare alla riunione con il corpo docente in cui verrà presentato il piano dell’offerta formativa che si terrà martedi 15 Gennaio alle ore 17:30 presso l’ Istituto Santa Marta in via San Secondo, 23 a Ventimiglia.

Tutti coloro che fossero interessati a conoscere i locali e a osservare le attività della scuola, possono visitare l’Istituto dal lunedi al venerdi in orario scolastico fino al 31 Gennaio.

Partecipate numerosi.

Info e contatti:

Istituto Santa Marta

Via San Secondo, 23

Ventimiglia

Tel: 0184/351113 333/3906784