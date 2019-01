Venerdì 11 Gennaio

VISITA GUIDATA ALLA PIGNA DI SANREMO



Accompagnati da una guida turistica sarà possibile visitare il centro storico di Sanremo, ricco di storia, palazzi , piazze e giardini. Così vicino al centro della città, ma così poco conosciuto. Si partirà dalla Cattedrale di San Siro, parlando della Matuzia romana , delle quattro chiese e di una preziosa fontana.

Ci si sposterà poi lungo l’antica via Julia Augusta, per entrare quindi in piazza Cassini, ed entrare dalla porta di San Sebastiano nella “Pigna” dove si ammirerà uno dei luoghi più particolari: la Funtanassa, recentemente recuperata dopo un lungo lavoro di pulizia e restauro.

Si salirà quindi alla chiesa di San Costanzo e poi ancora più su fino ai giardini Regina Elena, da dove si domina tutta la città, ed infine al santuario della Madonna della Costa. Si tornerà indietro scendendo per le Porte di Santa Maria, la trecentesca piazza Capitolo, ed infine piazza dei Dolori.

Costo della visita 7 euro

Ritrovo alle ore 15,00 davanti alla cattedrale di San Siro.

Durata due ore circa

Per informazioni e prenotazioni tel. Al 338 1375423