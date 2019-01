Mancano appena tre giorni all’esordio nel campionato maschile di Serie B 2018-19. La Rari sta sistemando gli ultimi dettagli in allenamento per farsi trovare pronta alla trasferta di sabato, a Sestri contro il Centro Nuoto.

Tra le novità, anche l’atteso ritorno in panchina di Mister Stefano Fratoni (nella foto sotto) che dopo tre stagioni ri-veste giallorosso:” E’ una grande emozione tornare ad indossare i colori coi quali sono nato. Spero di trasmettere l’amore che ho per la nostra città e continuare a diffonderlo anche ai ragazzi. Ho sempre pensato che gli imperiesi abbiano una marcia in più.”

La Rari si presenta ai nastri di partenza nell’insolita veste di neo-promossa e con alcuni cambiamenti rispetto all’anno scorso:” Abbiamo perso alcuni elementi chiave ma i nuovi innesti hanno la mentalità giusta e promettono bene. Inoltre siamo una squadra molto giovane. Il campionato è piuttosto complicato e non dobbiamo avere aspettative: piuttosto faremo il nostro percorso partita per partita, senza fissare obiettivi che talvolta possono diventare dei limiti. Affronteremo squadre con buone qualità e questo alza l’asticella della difficoltà: tra le favorite vedo Arenzano e Dinamica Torino seguita da Lerici e Locatelli.”

Sabato, la Rari è attesa a Sestri dai locali allenati da un guru della pallanuoto ligure quale è Renzo Zonari:” Sono una squadra insidiosa, con una buona propensione all’attacco in movimento ed alle controfughe. Dovremo affrontarli a viso aperto, tenendo d’occhio un paio dei loro elementi e rimanere concentrati fino alla fine.”